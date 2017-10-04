Эксперты: небоскребы в Екатеринбурге будут появляться каждый год

Каждый год в столице Урала будут строить здание выше 100 метров, заявил на международном форуме высотного строительства 100+ Forum Russia замглавы горадминистрации по капстроительству Алексей Белышев.

- Екатеринбург уже стал высотным городом, и мы этот статус будем подтверждать. Сейчас на рассмотрении находятся проекты высотой 34–36 этажей, которые в ближайшее время будут строить в центральном районе города, - сказал Алексей Белышев, но подробности пока разглашать не стал.

По словам экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого, в настоящий момент в городе построено 8 зданий выше 100 метров. Ещё около двух сотен построек имеют высоту 75–100 метров.