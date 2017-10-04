ФАС обнаружила картельный сговор при строительстве и ремонте федеральных трасс

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о картельном сговоре в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог федерального значения, ответчиками выступили три организации.

По материалам ведомства, общая сумма контрактов оценивается в 12 млрд руб.

«Потенциальный картель является крупнейшим в сфере дорожного строительства», — отметили в ФАС. Ответчиками по делу стали ООО «Технострой», ООО «СУ № 908» и ООО ДК «Автодор». Эти компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах по строительству, реконструкции капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Компаниям грозит штраф в размере до 15% выручки



