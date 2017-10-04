Путин рассказал, зачем вводятся санкции в отношении России

Российский лидер Владимир Путин рассказал, зачем вводятся секторальные санкции в отношении РФ.

По мнению политика, эта мера используется для недобросовестной конкуренции, которая наносит вред мировой экономике. В рамках пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя", Путин заметил, что санкции часто применяют для того, чтобы "протолкнуть" неконкурентоспособные энергоресурсы и собственные интересы, передает ТАСС.

Президент РФ добавил, что российская сторона выступает за совместное с другими государствами устранение препятствий, мешающих дальнейшему экономическому росту стран.