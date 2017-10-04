Касперский рассказал, когда мир будет готов к криптовалютам
4 октября 2017, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]
Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский рассказал, когда мир будет готов к криптовалютам.
По мнению эксперта, это будет "совершенно потрясающей вещью" примерно через три сотни лет. Касперский подчеркнул, что криптовалюта будет отлично работать в условиях единого мира, живущего в условиях абсолютной свободы, передает РИА "Новости".
В настоящий момент, когда мир делится на государства, которые враждуют друг с другом, с криптовалютами будут серьезно бороться.