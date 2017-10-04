Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский рассказал, когда мир будет готов к криптовалютам.

По мнению эксперта, это будет "совершенно потрясающей вещью" примерно через три сотни лет. Касперский подчеркнул, что криптовалюта будет отлично работать в условиях единого мира, живущего в условиях абсолютной свободы, передает РИА "Новости".

В настоящий момент, когда мир делится на государства, которые враждуют друг с другом, с криптовалютами будут серьезно бороться.