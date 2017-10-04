В Челябинске массово избавляются от мелкого бизнеса

Число объявлений о продаже мелкого бизнеса за год выросло на 75 процентов. Чаще всего предприниматели желают избавиться от кафе, небольших гостиниц и магазинов.

По данным аналитиков портала N1.RU, число объявлений о продаже готового бизнеса в Челябинске за год существенно выросло. Продают бани, гостиницы, салоны красоты, торговые павильоны, кафе. Эксперты предполагают, что после летнего наплыва клиентов многие бизнесмены стремятся избавиться от активов именно осенью, когда покупательская способность идет на спад, а в деловой сфере идет оживление.

Средняя стоимость торговой точки равна 200-300 тысяч рублей, однако крупные магазины оцениваются в сумму порядка 15-17 миллионов рублей.