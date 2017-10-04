Центробанк предупредил об одной из самых популярных схем мошенничества

Центробанк предупредил россиян об одной из самых популярных схем мошенничества, распрораняющей сейчас.

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал, что мошенники звонят людям, предлагая одобренные заявки на получение кредитов от кредитных организаций, которых на самом деле даже не существует.

Пострадавшими от таких злоумышленников становятся граждане, которые планируют взять кредит и оставляющие заявления на кредиты в разных кредитных организациях. По этой причине иногда происходит утечка личных данных потенциальных заемщиков.

Как рассказал Лях, мошенники звонят и представляются сотрудниками несуществующих банков со сложно произносимыми названиями, просят своих жертв перевести первоначальный взнос на банковский счет, карту или телефонный номер для предоставления кредита.

По информации представителя ЦБ, сейчас мошенники разработали методы для обмана молодежи и даже школьников.