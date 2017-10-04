Первую платную дорогу в Москве построят на арабские деньги

В строительстве платного дублера Кутузовского проспекта в Москве, а также линий легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге может принять участие Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund.

Как уточнили в Российском фонде прямых инвестиций, в настоящий момент данная возможность прорабатывается. Предполагается, что саудовский фонд войдет в капитал "Объединенного транспортного концессионного холдинга", чтобы инвестировать в проекты на базе государственно-частного партнерства, передает ТАСС.

Об условиях сделки будет объявлено в рамках визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Москву, который начнется в среду, 4 октября.