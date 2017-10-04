ЦБ лишил лицензии МФБанк

В среду, 4 октября, стало известно, что Банк России лишил лицензии на осуществление операций московский Международный фондовый банк, который является участником системы страхования вкладов.

По состоянию на 1 сентября 2017 года данная организация, согласно данным отчетности, находилась на 327 месте в банковской системе России.

К настоящему моменту Международный фондовый банк практически прекратил свою деятельность. Как уточняет ЦБ, финансовое положение МФБанка сейчас отличается низким качеством активов, а также наличием высоких рисков из-за недобросовестных действий руководства.