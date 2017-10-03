Госдума рассмотрит законопроект о валютной зарплате для россиян

Законопроект, разрешающий россиянам, работающим в компаниях РФ за рубежом, получать зарплаты в иностранной валюте, рассмотрят в Государственной Думе. Такой документ в нижнюю палату парламента внесло правительство.

Соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой Кодекс и в закон о валютном регулировании.

Отмечается, что на настоящий момент все выплаты россиянам, работающим за границей, перечисляются на счета в уполномоченных банках и только в валюте РФ. Такой порядок вызывает существенные неудобства для этой категории российских граждан и экономически не обоснован, отмечают в кабмине.