На Южном Урале собрали свыше двух миллионов тонн зерна

Губернатору Челябинской области Борису Дубровскому вчера, 2 октября, рассказали о ходе уборочной компании в регионе. Заявленная ранее цифра - 2 миллиона тонн зерна – преодолена, но убрано еще не все.

86 процентов пашни и еще 200 тысяч гектаров зерновых предстоит убрать сельхозпредприятиям Южного Урала. Однако показатель, на который нацелил глава Челябинской области Борис Дубровский в этом году, успешно продолен. По предварительным подсчетам, общее число зерна приблизится к 2.2-2.3 миллионам тонн.

Сбор урожая в этом году находится на личном контроле губернатора. Пока не до конца убрана свекла и морковь, а также масличные культуры – всего порядка 12 процентов территории. По данным главы Минсельхоза Южного Урала Сергея Сушкова, из-за непогоды работы были приостановлены, но скоро возобновятся.

Напомним, что правительство Южного Урала ежегодно увеличивает финансирование агропромышленного комплекса. В текущем году на эти цели было выделено 172 миллиона рублей выделено из бюджета региона на покупку техники, хотя еще в 2016 году сумма составляла 62 миллиона. Кроме того, впервые введена субсидия на введение в сельхозоборот неиспользуемых угодий сельхозназначения.

В текущем году на эти цели планируется направить еще более 4 миллиардов рублей, в том числе 2,4 миллиарда из федерального бюджета и 1,8 миллиарда – из регионального.