Повысить сборы на вылов рыбы предлагают в Дальневосточном бассейне

Министерство сельского хозяйства приготовило корректировки в Налоговый кодекс. В поправках чиновники предлагают увеличить фискальные ставки за вылов рыбы, крабов, креветок, кальмаров и других видов биоресурсов, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на газету «Коммерсантъ» и РБК.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев проинформировал, что совещание по данному поводу накануне прошло в Федеральном агентстве по рыболовству, структурном подразделении Минсельхоза.

На 21 объект рыболовного промысла в Дальневосточном бассейне и на 6 видов номенклатуры в Северном бассейне чиновники предлагают пересмотреть размер ставок. В среднем сборы вырастут в 2,3 раза. Одновременно может втрое подорожать право на добычу дальневосточной горбуши, сельди в Охотоморье в весенний и летний промысел — больше чем в четыре раза, северной креветки — почти в девять раз. В данный момент добытчики платят по указанным 27 позициям без учёта льгот около 639 миллионов рублей сборов.

Планируется, что Налоговый кодекс «откорректируют» с января 2020 года. Разработчики предусмотрели трёхлетний «буферный» период, когда рыбодобытчики будут вносить в бюджет половину от суммы повышенного сбора.

По мнению участников рынка, повышенные ставки приведут к дальнейшему росту отпускных, а вслед за этим и розничных цен. Президент ВАРПЭ Герман Зверев уточнил: на сегодня доля сбора в оптовой цене на рыбу не превышает в среднем 1,8 процента, а в случае внесения предложенных изменений возрастёт примерно до 10 процентов.

Очевидно, что новации Минсельхоза станут предметом обсуждения и участников Международного конгресса рыбаков, который пройдёт во Владивостоке уже на этой неделе, 5-6 октября.