Названа себестоимость нефтедобычи в РФ

Во вторник, 3 октября, стало известно, какова себестоимость нефтедобычи в России.

Заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцин заявил, что сумма достигает 3-8 долларов за баррель сырья. Подчеркивается, что за счет низкой себестоимости и роста глубины переработки российская ресурсная база в настоящий момент является одной из наиболее конкурентоспособных.

Как отмечает РИА "Новости", в прошлом году Россия экспортировала 12 процентов нефти и 9 процентов нефтепродуктов, вернув себе первое место по поставках углеводородов.