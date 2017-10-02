Рыба в России может подорожать

В России может существенно подорожать рыба. Из-за повышения налоговых ставок для промысловиков в Дальневосточном и Северном бассейне, вылов горбуши, сельди и креветки вырастет в цене в 3, а то и в 9 раз.

Вылов дальневосточной горбуши подорожает втрое - с 3500 до 10800 рублей за тонну, сельди - в 4 раза, с 400 до 1800 рублей за тонну, северной креветки - почти в 9 раз, с 3000 до 26500 рублей за тонну, сообщает РБК.

По замыслу Минсельхоза, поправки в Налоговый кодекс должны вступить в силу с января 2020 года, однако предусмотрен трехлетний переходный период до 2022 года, в ходе которого добытчики будут платить только половину от нового сбора.

Как сообщалось ранее, в Бурятии сейчас период нереста омуля. Рыба уже зашла в реку Селенгу и туда же отправились браконьеры. Вдоль всего маршрута омуля рыбоохрана выставила передвижные посты - инспекторы находятся там постоянно и каждую ночь выезжают на рейды.