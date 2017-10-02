Минфин: Бюджетная политика позволяет ЦБ продолжать снижение ставки

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что бюджетная политика Минфина позволит Центробанку продолжить снижение ключевой ставки. ЦБ РФ 15 сентября снизил ключевую ставку до 8,5%.

Как отметил Силуанов, сегодня ключевая ставка действительно находится еще значительно выше тех пороговых инфляционных значений, которые планировал Минфин. ЦБ, снизив ставку, дал сигнал о возможности плавного смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие два квартала.

Экономические показатели обсуждали в понедельник, 2 октября, на парламентских слушаниях в Совете Федерации, - передает РИА Новости. "Мы снижаем дефицит бюджета с 2,2% ВВП в текущем году до 1,4% ВВП в следующем году и до ниже 1% ВВП в следующие два года. Это позволяет Центробанку снижать ключевую ставку. Мы видим, что такая динамика идет в текущем году, и надеемся что ЦБ с учетом реализации бюджетной политики продолжит такую же политику", — цитирует РИА Новости Силуанова.