На Южном Урале построят современный животноводческий центр

Специалисты Южно-Уральского аграрного университета вместе с экспертами компании «Ариант» создали проект селекционно-генетического животноводческого центра. Его поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, а потом одобрило и Министерство образования России.

Цель проекта — создать на Южном Урале самый современный животноводческий центр. На эти цели Федеральным центром запланировано выделить 250 миллионов рублей, и первая часть денег в этом году уже пришла.

Отметим, что южноуральский проект стал четвертым по объему выделенных средств среди остальных проектов россиян.