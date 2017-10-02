Глава СП Татьяна Голикова высказалась о эффективности мер по росту экономики РФ

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова представила доклад, в котором раскритикованы меры по подъему ВВП и росту экономики РФ. По мнению экспертов Счетной палаты, меры по ускорению инвестиционной активности, которые должны обеспечить рост ВВП, не могут оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в России.

В докладе Счетной палаты о прогнозе социально-экономического развития указано, что меры, благодаря которым правительство планирует разогнать рост ВВП, несущественны по объемам, они не смогут оказать значимого влияния на рост инвестиций, - сообщает РБК.

Как отметила Голикова, правительство считает, что оживление инвестиционной активности станет одним из главных факторов по ускорению роста ВВП в следующие три года, этому должна способствовать программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

Но Счетная палата считает, что несущественная по объемам программа "не окажет значимого влияния на объемы инвестиций в основной капитал в целом по стране".

Ведомство Голиковой раскритиковало и две другие меры по подъему ВВП: "инфраструктурную ипотеку"(новый механизм государственно-частного партнерства) и "фабрику проектного финансирования".

Глава Фонда "Центр стратегических разработок", бывший министр финансов России Алексей Кудрин на Ярмарке финансовых и биржевых услуг Finfair вновь высказался о необходимости реформ в стране для роста экономики.