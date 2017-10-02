Развитие экономики Свердловской области стабилизируется

За восемь месяцев 2017 года показатель промышленного производства и объёма отгруженной продукции выросли, а уровень безработицы снизился, сообщает областной департамент информполитики со ссылкой на сайт минэкономики и территориального развития региона.

Индекс промпроизводства с января по август текущего года составил 104,2% относительно того же периода 2016 года. Больший рост зафиксирован на производстве транспортных средств и оборудования (на 28,9%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 18,1%), лекарственных средств и материалов (на 13,7%), в производстве электрического оборудования (на 13,3%), в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 5,4%) и в металлургическом производстве (на 5,2%),

Объём отгруженной промышленной продукции за тот же период вырос на 110% к уровню аналогичного периода прошлого года в действующих ценах.

Также число безработных, по данным службы занятости, на 1 сентября текущего года составило 28 тыс. 66 человек, что меньше на 6 тыс. 112 человек относительно 1 сентября 2016 года. Среднемесячная зарплата составила 34 тыс. 46 рублей, что выше на 105,3%, чем в прошлом году.