Центробанк отозвал лицензию у Темпбанка

Центральный Банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Темпбанка. По данным ЦБ, кредитная организация лишена лицензии со 2 октября.

Согласно данным отчетности, по величине активов Темпбанк, который является участником системы страхования вкладов, на 1 сентября занимал 174-е место в российской банковской системе.

"Модель бизнеса Темпбанка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных "неработающих" активов", - говорится в сообщении Центробанка.

Минфин США три года назад включил московский Темпбанк в санкционный список.