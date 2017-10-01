Правительство РФ рассмотрит введение нового налога

Российское правительство в ближайшее время планирует обсудить вопрос введения в стране налога на добавленный доход. Об этом представителям СМИ сообщил Аркадий Дворкович.

По словам вице-премьера, соответствующий законопроект ранее был рассмотрен в администрации президента России. У специалистов, изучивших документ, появилось несколько замечаний. Дворкович отметил, что они носят технический характер, передает РИА Новости.

Согласно задумке чиновников, налог на добавленный доход должен будет заменить экспортную пошлину. Планируется, что НДД сначала распространят на пилотные проекты разработки месторождений полезных ископаемых.