Кудрин: легализации криптовалют в России в ближайшие годы не будет

Алексей Кудрин дал прогноз о судьбе криптовалюты в России. По мнению бывшего министра финансов РФ, ныне глава Центра стратегических инициатив, в нашей стране в ближайшие два-три года криптовалюты не будут легализованы.

"Пока Россия не готова к продаже этих инструментов, потому что мы не можем дать защиту участникам рынка", — заявил Кудрин на ярмарке финансовых и биржевых услуг FinFair.

"Думаю, эти годы будут потрачены на выработку новых стандартов регулирования и защиты граждан", - сказал финансист.

Кудрин дал совет россиянам, во что вкладывать сейчас деньги. По мнению бывшего министра финансов, "у нас сейчас разворот произойдет в сторону вложений в облигации".