Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась о состоянии банковской системы России

Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24" высказалась о состоянии российской системы. По словам главы ЦБ, банковская система в России сейчас в стабильном состоянии, большинство показателей в положительном тренде.

Набиуллина уточнила данные: доля проблемных ссуд в общем кредитном портфеле российских банков составляет не более 10%, большинство из них покрыто резервами.

Глава регулятора рассказала о ситуации с Бинбанком и "ФК Открытие". По словам Набиуллиной, Банк России рассчитывает вернуть значительную часть средств, которые будут затрачены на санацию Бинбанка и "ФК Открытие". "Мы собираемся банки продавать и значительную часть этих денег вернуть. Это не подарок. Мы входим в собственность", - пояснила глава ЦБ.

По данным Набиуллиной, инфляционных рисков от операций ЦБ по санации Бинбанка и "ФК Открытие" нет.

По ее словам, ЦБ намерен привлечь максимум независимых директоров в управляющие органы Бинбанка и "ФК Открытие", и наиболее вероятным вариантом продажи этих организаций является публичное размещение акций на бирже.