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Дефицит бюджета челябинской области сократился на три четверти

28 сентября 2017, 17:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Дефицит бюджета челябинской области сократился на три четверти

Сегодня на заседании регионального парламента депутаты одобрили законопроект, вносящий изменения в областной бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Согласно документу, казна Челябинской области пополнится на 9 миллиардов 934,474 миллиона рублей из которых 9,78 миллиардов ? собственные доходы и 153,79 миллиона - безвозмездные поступления из федеральной казны.

Собственные доходы региона сформированы благодаря налоговым поступлениям. Что касается средств федерального бюджета, то их направят на финансирование двух медицинских направлений: реконструкцию лечебного корпуса противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе города Челябинска (109,6 миллиона рублей), обеспечение льготников лекарствами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (41,5 миллиона рублей).

Оставшиеся 2,6 миллиона рублей - обеспечение деятельности депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и их помощников.
Большую часть допдоходов  7,5 миллиарда рублей - направят на сокращение дефицита бюджета.


- Радует, что удалось сократить дефицит бюджета на 7,5 миллиарда рублей не в конце года, а за три месяца до его завершения, - сказал спикер Владимир Мякуш. – Надеюсь, до конца года дефицит бюджета будет сокращен до минимума.

 

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