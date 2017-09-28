Россия стала абсолютным королём Арктики

В конце сентября Россия спустила на воду самый мощный в мире ядерный ледокол. 173-метровый стальной титан «Сибирь», с двумя сердцами-реакторами РИТМ-200 по 175 МВт каждое, с автономностью плавания семь лет. Первый в мире корабль, способный справиться с трёхметровыми льдами, построен в рекордные сроки (корпус заложили в мае 2015 года). Теперь у нашей страны 30 дизельных и четыре ядерных ледокола, с таким флотом мы стали абсолютным королём Арктики.



«Сибирь» – второе судно будущей грандиозной ядерно-ледокольной трилогии, знаменитого проекта ЦКБ им. Крылова под кодом 22220. Год назад со стапелей Балтийского завода сошёл первенец, ледокол «Арктика», который теперь вовсю трудится на Ямале. «Сибирь», которая по плану выйдет в первый рейд в ноябре 2020 г., будет средней сестрой. Третьим аккордом станет ледокол «Урал», его постройка завершится в ноябре 2021 года.



В сутки судно расходует всего 45 г ядерного горючего, столько поместится в водочной стопке. Поэтому запас хода от одной загрузки реакторов почти не ограничен, можно десятки раз обогнуть земной шар. Мощность – запредельная, турбины вращают винт весом более 50 тонн. Электрогенераторы, установленные даже на самом слабом российском атомоходе, могут обеспечить энергией полумиллионный город. Ни одна другая страна не строит суда подобного уровня.



Новая серия ледоколов обещает грандиозный прорыв. Конечно, техника не дешёвая, головное судно обошлось в 32 млрд руб., в общей сложности выделено 90 миллиардов.



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