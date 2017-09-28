Какой ценой правительство спасает крупные банки

Центробанк продолжает ударную расчистку банковских рядов, которой четвёртый год подряд изрядно пугает вкладчиков. С начала 2017 г. ушли в историю ровно 50 таких организаций. Что ни неделя, новые жертвы.



Первой ласточкой в нынешнем году стал ярославский Булгар-банк, который закрыли 16 января, последняя жертва на сегодня – банк «Арсенал», закрытый 21 сентября. В итоге за четыре года число банков в РФ уполовинилось, если в начале 2013 г. их было 956, сейчас осталось 530. Крупнейшей жертвой 2017 года на алтаре расчистки системы стал Татфондбанк с двумя сотнями миллиардов.



На деле в банковском секторе бушует дичайшая буря, правительство латает дыры как может. В финансовых кулуарах предупреждают: даже в топ-30 крупнейших российских

банков хватает кандидатов, которые, скорее всего, не выживут. Пока их вытягивают, но спасение обходится чрезвычайно дорого и в конечном счёте бьёт по карману каждого. О чём речь? Как подсчитали аналитики, с 2013 г. по сентябрь 2017 г. правительство потратило на поддержку госбанков около 2 трлн рублей! Непосредственно из бюджета госбанки получили 260 млрд руб., ещё 854 млрд им выдали из Фонда национального благосостояния, также примерно 800 млрд руб. им досталось от государства через так называемую программу докапитализации.



При этом за все четыре года хоть как-то в бюджет возвращал их только Сбербанк, выплативший государству примерно 130 млрд руб. дивидендов. В целом госбанки теряют деньги. За первые 8 месяцев 2017 г. прибыль всей российской банковской системы составила 997 млрд рублей. Из них 538 млрд заработал Сбербанк, то есть ему одному досталось 54% прибыли всей системы. Всё, что остаётся большинству других, разве что ждать закрытия.



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