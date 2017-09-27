Украина оценила возможность закупок газа в России

Коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил журналистам, что вероятность закупок Украиной газа у российского «Газпрома» до конца 2019 года на сегодняшний день невелика.

Глава коммерческого департамента компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что вероятность того, что Украина до конца 2019 года станет закупать российский газ, невелика, передает RT.

Заявление Витренко прозвучало на площадке Европейского газового саммита. После решения арбитражного суда в Стокгольме Украина вполне может вернуться к закупкам газа у «Газпрома», уточнил Витренко.

Летом текущего года арбитражный суд Стокгольма взыскал с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» $1,7 млрд. Украинская сторона обжаловала это решение.