Российским производителям выдадут субсидии на использование образов мультгероев

В правительстве России предложили компенсировать производителям детских товаров часть затрат, если они делают игрушки с героями отечественных мультфильмов.

По словам Дениса Мантурова, государство планирует возмещать оплату лицензионных отчислений для владельцев мультипликационных образов. Глава Минпромторга добавил, что его ведомство собирается создать условия для более тесного взаимодействия анимационных студий и производителей детских товаров. Результатом этого должно стать увеличение объемов выпускаемой продукции.

Как отмечает «Российская газета», рынок игрушек в настоящее время достиг в РФ 170 млрд рублей в год. Это сопоставимо с объемом рынка сельхозмашиностроения.