Бюджет Свердловской области планируют увеличить на 14 млрд

Доходную часть бюджета Свердловской области планируют увеличить на 14 млрд рублей в следующем году, заявил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Заксобрания Свердловской области Владимир Терешков, сообщает департамент информационной политики. По его мнению, сегодня экономика региона уверенно поднимается.

«Появляются деньги и у муниципалитетов появляются четкие перспективы реализации своих проектов», – сообщил Владимир Терешков.