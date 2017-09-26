"Ельцин-центр" выплатил "тело" долга Свердловской области

Пресс-служба "Ельцин-центра" сообщила об уплате 2-миллиардного кредита МУГИСО. Напомним, для того, чтобы кредитовать "Ельцин-центр", Свердловской области пришлось занимать деньги у Минфина РФ. Сделку планировалось закрыть в 2015 году, однако культурный центр просил ее лонгировать в течение двух лет.

При этом, "Ельцин-центр" выплатил только "тело" кредита, остались еще проценты, которые Заксобрание области определит в конце месяца.