Российские кинотеатры увеличили выручку в условиях кризиса

Несмотря на экономические неурядицы в стране, объем российского кинопроката демонстрирует устойчивый рост.

Как пишет «Независимая газета», только по итогам первого полугодия 2017-го посещаемость кинотеатров выросла на 13,7%, в результате они собрали 31,7 млрд рублей. Аналитики полагают, что в будущем эта тенденция сохранится.

При этом на мировой кинокарте Россия более заметной, чем сейчас, не станет, на ее долю будет приходиться лишь 1,5% совокупной выручки. Для сравнения: Китай к 2020 году должен захватить треть мирового кинорынка.

Ранее «Аргументы недели» писали, что за минувшее лето в российском прокате окупился только один фильм отечественного производства.