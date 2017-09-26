Борис Дубровский: регион должен стать передовиком экономического роста

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил местным чиновникам, которые отвечают за экономику региона, проанализировать работу президента страны Владимира Путина на прошлой неделе, которая была нацелена на рост экономики.

- Экономический рост в России стал трендом, растет объем инвестиций, и радует, что Южный Урал вносит свой вклад в общие цифры, так как темпы роста промышленного производства в нашем регионе выше средних по стране, - отметил губернатор. – Путин поставил четкую задачу добиться к 2020 году таких темпов роста экономики страны, которые будут выше среднемировых. И Южный Урал должен стать передовиком.

Напомним, что индекс промышленного производства в регионе за 8 месяцев этого года вырос на 4,8 процентов (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Министр экономразвития области Сергей Смольников пояснил, что мы на 1.9 процента опережаем экономический рост России. Лучше всего дела идут у добычи полезных ископаемых (+8,9 процентов), металлургии (+6,8 процентов), обрабатывающих производств (+4,9 процента), и пищевой промышленности (+3,6 процента).