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Новосибирский филиал Россельхозбанка продолжает финансирование уборочной

26 сентября 2017, 07:32 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]

Новосибирский филиал Россельхозбанка продолжает финансировать сезонные работы предприятий АПК региона. С начала 2017 года (на 18 сентября) филиал выдал по данной программе 2,6 млрд рублей, из них 1,7 млрд – с использованием льготного механизма кредитования.

Доля Россельхозбанка на рынке кредитования сезонных работ в Новосибирской области в 2017 году достигла 96,6% (по состоянию на 3 августа). Новосибирский филиал особое внимание уделяет финансированию малых и средних предприятий – их доля в кредитном портфеле займов, выданных на сезонные работы, составляет 29,3 % (1,27 млрд рублей).

Как отметил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров, работе с АПК региона уделяется повышенное внимание. Уборочная кампания подходит к завершению, до конца года филиал планирует направить на цели кредитования сезонных работ еще порядка 600 млн рублей.

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