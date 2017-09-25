Греф рассказал, на что потратил свои первые биткоины

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как впервые воспользовался биткоинами для покупки на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

Несколько лет назад Герман Греф купил футболку за биткоины. По сегодняшнему курсу криптовалюты, рассказал глава Сбербанка, это самая дорогая его футболка. Курс, по которому Греф купил футболку, был зафиксирован в начале 2011 года и к доллару составлял $0,38.

В августе курс биткоина впервые преодолел отметку в четыре тысячи долларов. По мнению экспертов, в ближайшее время цена биткоина может достичь пяти тысяч долларов.

Министерство финансов России готовит законопроект по запрету операций с «денежными суррогатами». В это понятие будет включена самая известная на сегодняшний день в мире криптовалюта биткоин.