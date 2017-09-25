Административная нагрузка на свердловский бизнес будет снижена

25 сентября свердловские депутаты приняли поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». И.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова отметила, что поправки направлены на снижение административной нагрузки на бизнес. В частности правительством области предложено дифференцирование условий административной ответственности предпринимателей, сделав акцент на профилактике административных правонарушений, совершаемых субъектами предпринимательской деятельности.

В статьях, в которых предусматривается ответственность за нарушения порядка организации ярмарок, а также за невыполнение квоты для приема на работу инвалидов, непредоставление сведений в областной кадастр отходов производства и потребления, в случае если нарушение допущено впервые, вместо штрафа будет выноситься предупреждение.

«Мы предусматриваем послабление для бизнеса, не сразу наказание и штрафы, а предупреждение. Это позиция Президента России, и мы ее поддерживаем: сначала нужно предупредить предпринимателей, не понимают, тогда уже наказывать», – подчеркнула председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.