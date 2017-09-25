Свердловские службы такси ждут дополнительные проверки
25 сентября 2017, 16:30 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
Свердловское Заксобрание приняло 25 сентября поправки в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области», ужесточающие правила для служб такси. Об этом сообщает пресс-служба облпарламента.
В частности, главы таких предприятий будут обязаны заполнить проверочные листы с контрольными вопросами. Предполагается, что эта мера сделает транспортный надзор максимально прозрачным.