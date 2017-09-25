МЭР: для ускорения темпов роста российской экономики требуются 5 трлн руб.

Глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что требуется для увеличения темпов роста российской экономики.

Стране придется найти 5 трлн рублей дополнительных инвестиций ежегодно, чтобы расти темпами, превышающими среднемировые. Орешкин, выступая на конференции в корпоративном университете Сбербанка, подчеркнул, что инвестиционная активность с середины прошлого года вышла на позитивную динамику после снижения в конце 2014 года и в 2015 году, передает РИА "Новости".

Глава МЭР также добавил, что по 2017 году ожидается рост ВВП чуть выше 2 процентов.