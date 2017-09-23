Кабмин намерен кредитовать иностранных покупателей российских автомобилей

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что правительство планирует выдавать льготные кредиты для иностранных покупателей российских автомобилей.

По мнению министра, это будет эффективной мерой на фоне увеличения объемов экспорта российских автомобилей. К тому же, отметил министр, рекордных показателей достиг и экспорт автокомпонентов из России, составив 1 миллиард долларов.

В 2018 году правительство выделит 30 миллиардов рублей для поддержки этой сферы.

Ранее сообщалось, что в РФ приставам хотят запретить проводить аресты заложенных автомобилей. По словам банкиров, судебные исполнители, накладывающие арест на дорогой транспорт из-за неуплаченных штрафов и задолженностей, приносят им большие убытки.