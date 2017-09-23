В Киеве заговорили о возобновлении поставок газа из России

На Украине не исключают, что к 2030 году будут вынуждены снова покупать российский газ. Об этом сообщил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Хотя о закупках топлива руководство задумывается уже сейчас.

Если зима будет суровой в этом году, реверсных мощностей может не хватить.

Витренко отметил, что в отсутствие «устойчивой системы развития происходит возвращение к старой, более устойчивой», сообщается на сайте издания "Новое время". По его мнению, в стране развиваются "очень негативные тенденции", свидетельствующие о возврате к "олигархической системе".