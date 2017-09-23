Силуанов: рост рейтинга РФ возможен благодаря состоянию отечественной экономики

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в скором времени возможен рост российского рейтинга благодаря состоянию отечественной экономики, низкой инфляции и предсказуемого курса рубля.

По словам главы Минфина, повышение прогноза по суверенному рейтингу РФ агентством Fitch является абсолютно логичным, поскольку отражает действия российского правительства по поддержанию макроэкономической стабильности в стране, передает издание "Вести".

Напомним, ранее прогноз по кредитному рейтингу России был улучшен до "позитивного" со "стабильного".