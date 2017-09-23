Китай перестанет закупать текстиль из Северной Кореи

Поднебесная выполняет резолюцию совбеза ООН о санкциях в отношении Северной Кореи. В рамках этой резолюции Китай уже объявил о прекращении поставок топлива в КНДР и перестанет закупать там текстиль.

Китай прекратит импорт текстиля из Северной Кореи, выполняя требования санкций ООН. Ранее Китай заявил о прекращении продажи нефтепродуктов к КНДР, - «Аргументы недели» об этом сообщали.

Импорт текстиля из КНДР прекратится 11 декабря, когда вступит в действие резолюция ООН. Для КНДР это ощутимый удар по экономике, и без того довольно бедной. Напомним, санкции ООН в отношении КНДР самые жесткие за всю историю.