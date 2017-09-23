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Китай перестанет закупать текстиль из Северной Кореи

23 сентября 2017, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

Китай перестанет закупать текстиль из Северной Кореи
pixabay.com

Поднебесная выполняет резолюцию совбеза ООН о санкциях в отношении Северной Кореи. В рамках этой резолюции Китай уже объявил о прекращении поставок топлива в КНДР и перестанет закупать там текстиль.

Китай прекратит импорт текстиля из Северной Кореи, выполняя требования санкций ООН. Ранее Китай заявил о прекращении продажи нефтепродуктов к КНДР, - «Аргументы недели» об этом сообщали.

Импорт текстиля из КНДР прекратится 11 декабря, когда вступит в действие резолюция ООН. Для КНДР это ощутимый удар по экономике, и без того довольно бедной. Напомним, санкции ООН в отношении КНДР самые жесткие за всю историю.

 

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В аэропорту Домодедово задержаны 14 рейсов «ВИМ-авиа»

Четырнадцать авиарейсов отложила в московском аэропорту Домодедово компания «ВИМ-авиа». Отложены рейсы авиаперевозчика с 16.50 22 сентября до 9.20 23 сентября, информации о причинах задержки рейсов нет.

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Московский студент напал с ножом на сотрудника банка

Московский студент напал с ножом на сотрудника банка

Нападение на работника банка произошло накануне поздно вечером, но известно об инциденте стало только что. Известно, что причиной для нападения послужила не попытка ограбления, а обычная ссора.

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В Китае взорвался завод по производству фейерверков

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США: российские хакеры во время выборов атаковали 21 штат

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Два гражданина Украины погибли в ходе крушения частного самолета в Греции

В субботу, 23 сентября, в Греции произошло крушение частного самолета. Согласно последней поступившей информации, в результате катастрофы в Восточной Македонии погибли два гражданина Украины.

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Китай принял решение лишить КНДР топлива

Власти Китая решили снизить поставки топлива на территорию Северной Кореи. В пресс-релизе Министерства коммерции КНР уточняется, что ограничения на экспорт нефтепродуктов вводятся с 1 октября.

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Семьи погибших в страшном ДТП под Калининградом получат необходимую помощь

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После скандала с бывшим другом рэпером Птахой (Давид Нуриев) рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов) стал испытывать проблемы со здоровьем. У певца началась бессонница, он перенес свои выступления.

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Леонид Закошанский показал своего новорожденного сына

Леонид Закошанский решил познакомить поклонников со своим новорожденным сыном. Шоумен опубликовал на личной странице в Instagram видеозапись, в которой впервые показал лицо малыша.

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В московской школе скончался 12-летний ученик

В московской школе скончался 12-летний ученик

Трагедия произошла 22 сентября в московской школе № 763 в северо-восточной части столицы. На уроке физкультуры скончался 12-летний мальчик. Приехавшая «скорая помощь» не смогла спасти ребенка.

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Видео:снявших немецкий автомат с монумента Калашникову рабочих задержала полиция

У рабочих, спиливших табличку с чертежом немецкой винтовки с памятника Михаилу Калашникову в Москве, при себе не было никаких документов, и поэтому сотрудники полиции были вынуждены взять у них объяснения.

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Саакашвили признали виновным в незаконном пересечении границы Украины

Саакашвили признали виновным в незаконном пересечении границы Украины

Ранее украинское правительство утверждало, что никаких мер принимать в отношении Михаила Саакашвили не намерено, так как усилия того не стоят. Но 22 сентября в отношении Михаила Саакашвили состоялся суд.

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Курский вокзал в Москве эвакуируют из-за сообщения о минировании

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