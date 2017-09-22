Концерн "Калашников" намерен использовать искусственный интеллект при создании оружия.

После 2020 года планируется автоматизировать бизнес-процессы и перевести производство в цифровую среду. Как сообщили в четверг на "Калашников медиа", концерн намерен разрабатывать цифровое проектирование изделия и создание его виртуальной копии в общей системе.

Кроме того, компания введет подетальный учет комплектующих, мониторинг всех производственных процессов и видеоаналитику, которая будет работать на базе искусственного интеллекта.