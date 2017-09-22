"Нафтогаз" опасается возобновления закупок газа у России

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины»" Юрий Витренко сообщил, что, возможно, Украине скоро придется возобновить закупки российского газа и нефти. По словам Витриенко, приобретение газа и нефти у России возможно через несколько лет, к 2030 году.

В августе коммерческий директор "Нафтогаза" предположил, что российский газ потребуется Украине в критической ситуации во время отопительного сезона.

"Есть риск, что всё вернется на круги своя, и к 2030 году Украина будет снова покупать российские газ и нефть", — цитирует Витриенко издание "Новое время".

"Аргументы недели" писали, что 20 сентября "Нафтогаз" подал в суд Гааги иск к России на $5 млрд за активы в Крыму.