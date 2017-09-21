Минфин РФ назвал срок запуска системы индивидуального пенсионного капитала

Систему индивидуального пенсионного капитала могут запустить в 2019 году, сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев журналистам. По его словам, разногласия устранены.

Минфин намерен до конца этого года внести в правительство устанавливающий базовые принципы ИПК законопроект. Моисеев заявил, что если в ведомстве хотят все подготовить к 2019 году, то нужно 2018 год потратить на подготовку.

Суть системы заключается в том, что взносы в нее будут вноситься самими гражданами, а не их работодателями. При этом на платежи будут распространяться налоговые льготы. Россиянину надо будет писать заявление, если он захочет, чтобы с его зарплаты брали пенсионные взносы.