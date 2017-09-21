Силуанов рассказал о влиянии повышения акцизов на стоимость бензина

Запланированное на 2018 год повышение акцизов на бензин не ускорит рост цен на него выше инфляции, заявил Антон Силуанов. Он отметил, что в Минфине изучали возможные последствия увеличения акцизов для цен на нефтепродукты.

«Мы предлагаем увеличивать акцизы постепенно с 1 января и с 1 июля по 50 копеек. То есть, это не будет существенно влиять на цены на бензин», -цитирует Силуанова ТАСС.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы поддержали повышение акцизов на автомобильное топливо, на бензин. Минфин РФ предложил повысить акцизы на топливо в 2018 году: "Дело хорошее, если деньги пойдут на дороги".