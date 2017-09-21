Под Екатеринбургом построят крупный логистический хаб

Корпорация развития Среднего Урала 21 сентября реализовала земельный участок площадью 10 гектаров, расположенный на южной границе Екатеринбурга в черте Сысертского городского округа. Покупателем выступила компания «Екатеринбургская градостроительная компания», входящая в холдинг «ПромСпецСтрой». Инвестор планирует построить логистический комплекс класса «А» площадью 45 тысяч квадратных метров.

Землю под промышленное строительство рядом с поселком Полевой КРСУ выставила на продажу весной 2017 года. Сразу же предполагалось, что участок будет интересен промышленникам и логистам. 10 гектаров земель располагаются на первой линии, на перекрестке дорог «Челябинский тракт- Большое Сидельниково» и «Челябинский тракт – Свердловская нефтебаза – Полевской тракт». Расстояние до ЕКАД составляет 3,5 километра, до аэропорта «Кольцово» – 7 километров, до центра Екатеринбурга – 22 километра. Среди преимуществ можно также выделить спокойный рельеф участка.

Транспортная доступность площадки позволит эффективно осуществлять городскую логистику и перевозки товаров в другие регионы. Земельные участки находятся в непосредственной близости от железной дороги (3 км) и железнодорожного тупика на станции Сысерть.

Заявленный объем инвестиций ООО «ПромСпецСтрой» в создание логистического центра составляет 1,8 млрд. рублей. Реализация проекта позволит создать 250 рабочих мест.

«Это важный для региона инвестиционный проект, – комментирует генеральный директор АО «КРСУ» Сергей Киселев. – Изначально мы в качестве приоритетных направлений развития территории рассматривали строительство складских комплексов. Участок подходит для этого идеально, и мы высоко оцениваем перспективы проекта. Сегодня на рынке индустриальной, логистической недвижимости Екатеринбурга наблюдается дефицит. Особенно остро он ощущается в сегменте складов классов «А». Недостачу предложения перед спросом мы оцениваем примерно в 200 тысяч квадратных метров».

«Мы очень довольны сделкой, – говорит заместитель директора ООО «ПромСпецСтрой» Александр Широченко. – Проект наконец-то получил площадку, которую мы долго искали. Близость к Екатеринбургу, крупнейшим автомобильным дорогам и наличие железнодорожной станции – это ключевые условия, необходимые для реализации нашего проекта. Строительство логистического комплекса мы планируем завершить в 2019 году».

Согласно исследованию КРСУ, уровень загрузки существующих складов класса «А» в Екатеринбурге составляет больше 95 процентов, а площади в новых строящихся объектах выкупаются ещё на стадии разработки котлована. Наиболее активно спрос растёт на складские помещения в пределах ЕКАД.