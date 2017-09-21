S&P понизило суверенный рейтинг КНР

В четверг, 21 сентября, стало известно, что Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило суверенные рейтинги Китая.

Данные показатели в национальной и иностранной валюте снизились до "A+" с "AA-". Как уточняется в релизе агентства, прогноз улучшен с "негативного" до "стабильного". Как отмечает РИА "Новости", краткосрочные рейтинги Китая были также понижены - с "А-1+" до "А-1" с "А-1+".

Эксперты также уточняют, что понижение рейтинга говорит о том, что длительный период кредитного роста повысил экономические и финансовые риски КНР.