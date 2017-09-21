S&P понизило суверенный рейтинг КНР
21 сентября 2017, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 21 сентября, стало известно, что Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило суверенные рейтинги Китая.
Данные показатели в национальной и иностранной валюте снизились до "A+" с "AA-". Как уточняется в релизе агентства, прогноз улучшен с "негативного" до "стабильного". Как отмечает РИА "Новости", краткосрочные рейтинги Китая были также понижены - с "А-1+" до "А-1" с "А-1+".
Эксперты также уточняют, что понижение рейтинга говорит о том, что длительный период кредитного роста повысил экономические и финансовые риски КНР.