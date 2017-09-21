Межтопэнергобанк признан банкротом

Московский Межтопэнергобанк, который был лишен лицензии в июле текущего года, признан банкротом.

Как сообщил в среду, 20 сентября, Банк России, соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы. Представитель Центробанка отметил, что в результате обследования было установлено, что активы Межтопэнергобанка достигают 20 миллиардов рублей, а его обязательства составляют 30 миллиардов рублей. Как отмечает РИА "Новости", данные показатели говорят о несостоятельности организации.

Кроме того Межтопэнергобанк не может удовлетворить требования кредиторов в течение двух недель с наступления срока исполнения обязательств.