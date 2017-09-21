С четверга, 21 сентября, московский банк "Арсенал" лишается лицензии на осуществление банковских операций.

Соответствующая информация появилась сегодня утром на официальном сайте Банка России. В сообщении регулятора также уточняется, что банк "Арсенал" является участником системы страхования вкладов граждан.

Согласно данным РИА Рейтинг, по состоянию на 1 августа текущего года вышеуказанная организация занимала 482-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов.