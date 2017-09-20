МРОТ повысят до прожиточного минимума к 2019 году

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен до размеров прожиточного минимума. Такое решение приняло 20 сентября правительство России. Соответствующий документ появился на сайте Кабмина РФ.

Российское правительство одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Данное решение позволит к 2019 году приравнять МРОТ к величине прожиточного минимума для работающего населения страны. Повышение МРОТ станет основанием для увеличения зарплат 4,5 миллионам работников (1,6 миллиона – бюджетники).

С 1 июля в РФ МРОТ составляет 7,8 тысячи рублей. Прожиточный минимум для работающего населения - 10466 рублей.