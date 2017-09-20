На Михеевском ГОКе установят новое оборудование обогащения руды

Свыше 90 процентов меди будет извлекаться в концентрат при помощи нового оборудования из Финляндии, которое обеспечит третью ступень более тонкого помола. В данный момент из руды извлекается 85 процентов меди.

Отметим, что на Михеевском месторождении насчитывается 629 миллионов тонн медной руды, однако содержание полезного ископаемого в ней невелико – всего 0,41 процента. Для того, чтобы лучше извлекать медь, нужно более тщательно измельчить руду. С этим справятся новые шаровые мельницы от компании Outotec.

Переоборудование комбината запланировано на осень 2018 года, на эти цели потратят более 3,743 миллиардов рублей. Инновация позволит Михеевскому ГОКу стать первой в России компанией, которая внедрит экономически эффективное обогащение руды.