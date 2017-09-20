Что такое алюминиевые долины и какая от них польза разбирался промышленный эксперт Леонид Хазанов, сообщает fedpress.ru:

«Идея организации алюминиевой, точнее, технологической долины заключается в формировании особой территории, где будут размещаться предприятия по переработке алюминия в различные виды полуфабрикатов и изделий, например, проката или профилей, кабелей или автокомпонентов. Например, создаваемая в Хакасии технологическая долина будет находиться в непосредственной близости от Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ).

Выгода от такой технологической долины для Хакасии совершенно очевидна: создание новых производств и рабочих мест, рост налоговых отчислений в бюджет региона и диверсификация промышленности, имеющей явно выраженную сырьевую направленность. Продукция, которая будет в ней выпускаться, будет конкурентоспособна на внутреннем и внешнем рынках, поскольку будущие предприятия станут получать жидкий алюминий с ХАЗа, снизив тем самым стоимость своих изделий.

Замечу, что проект технологической долины в Хакасии – далеко не единственный в России. Похожая долина будет располагаться на свободных участках Красноярского алюминиевого и металлургического заводов. Она будет иметь выгодное географическое положение, поэтому с нее будет удобно отправлять алюминиевые полуфабрикаты и на запад и на восток, к тому же в ее районе развита железнодорожная и автомобильная инфраструктура. Плюс в Красноярской технологической долине должен появиться собственный научный центр.

Еще одна технологическая долина будет создана на базе Волгоградского алюминиевого завода, недаром на нем планируется перезапуск электролизеров, ведется создание производства обожжённых анодов и намечена реконструкция мощностей по выпуску алюминиевых пигментов. Здесь намечено изготавливать алюминиевые профили и конструкции на их основе, автокомпоненты. Новые предприятия Волгоградской технологической долины, как и в случае с Красноярской и Хакасской, будут обеспечиваться жидким алюминием.

Что же касается китайских компаний, то они вполне могут стать резидентами любой из трех технологических долин в России. Дело в том, что до недавнего времени они не создавали и не покупали металлургические предприятия за пределами бывшей Поднебесной империи. Однако сегодня ситуация совершенно иная, скажем, на днях Zhongwang Holdings объявил о приобретении им 99,72% акций немецкого экструдера Aluminiumwerk Unna, поставляющего бесшовные трубы авиастроительным концернам. И совершенно очевидно, что игроки из КНР проявляют интерес к российскому рынку и могут в принципе организовывать производства кабелей или колесных дисков.

Своеобразный аналог Хакасской, Красноярской и Волгоградской технологических долин много лет подряд пытается организовать индийская компания Nalco, учредившая в 2010 г. вместе с Industrial Infrastructure Development Corporation совместную фирму Angul Aluminium Park.

Для будущего алюминиевого парка выделено 200 акров земли вблизи действующего алюминиевого завода, принадлежащего Nalco. В его состав должны войти предприятия по выпуску каустической соды, кальцинированного нефтяного пека, кокса, фтористых солей, алюминиевого литья, экструзии и другой продукции. Правда, Nalco заметных успехов пока не достигла.

У технологических долин в Хакасии, Красноярске и Волгограде перспективы куда более позитивные. Все три могут получить особый юридический статус, ее резиденты - льготы по налогам и таможенным пошлинам. В их рамках будут выстроены производственные цепочки от жидкого алюминия до продукции его глубокой переработки, организованы новые рабочие места, обеспечен рост доходами бюджетов, их промышленное и социально-экономическое развитие, расширится экспорт алюминиевых полуфабрикатов и изделий».